Stages d'afro arrachement avec Faciné l'Eclipse ! Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol) Paris

Le dimanche 25 juin 2023

de 14h00 à 16h00

Public adolescents adultes. A partir de 11 ans. Tarif : 15 €

C'est le grand retour des stages du dimanche à Paris, avec Faciné l'Eclipse le « Boss de l'afro arrachement»

« Boss de l’afro arrachement» Finaliste de « La France à un Incroyable Talent » en 2018

avec la Compagnie Invictus Crew, considéré comme un des meilleurs ambassadeurs des danses

afros en Europe et régulièrement invité sur scène pour ses performantes. Faciné l’Eclispe revient en cette nouvelle saison pour nous

enjailler comme jamais sur les rythmes du coupé décalé et du Ndombolo. Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol) 22 ter rue Pajol 75018 Paris

