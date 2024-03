Stages d’Afrique Percussions & danses Salle de l’Abescat Tournon-d’Agenais, samedi 6 avril 2024.

Stages d’Afrique Percussions & danses Salle de l’Abescat Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne

L’association Ziaouley Music organise des stages de percussions et de danses d’Afrique pour tous niveaux, animés par Jo et Olivier La Joie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 12:00:00

Salle de l’Abescat Rue de l’École

Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine asso.ziaouley@gmail.com

