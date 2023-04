STAGES : CYANOTYPES Paris-Ateliers Érard Paris Catégories d’Évènement: île de France

STAGES : CYANOTYPES Paris-Ateliers Érard, 17 juin 2023, Paris. Le samedi 17 juin 2023

de 10h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. payant 100 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages) À travers l’histoire de l’art, nous inviterons aux participants à réfléchir sur la représentation de l’herbier. Le cyanotype (technique ancienne, photosensible aux UV qui a besoin seulement d’eau pour fixer l’image) sera le centre de la pratique artistique. La compréhension de la matérialité de la lumière et du négatif se rend tangible dans cet exercice. En groupe, vous pourrez mettre en pratique les principes de composition, comprendre le fonctionnement de la lumière, du négatif et du positif, les temps d’exposition pour arriver à avoir du détail dans les zones les plus dense des feuilles, du développement de l’image et sa fixation. Les travaux seront donc menés en intérieur hors de la lumière du jour pour la chimie et la composition des images, puis, à l’extérieur (trottoir) pour l’exposition aux UV. Nous reviendrons au laboratoire pour faire une palette des virages sur les œuvres produites. Objectifs : – apprendre à regarder la lumière et à composer une image – se questionner sur les liens entre l’histoire de l’art, la photographie et la botanique – acquérir les bases de la pratique du cyanotype – se perfectionner dans la technique dans les temps d’exposition et le rendu de l’image – approfondir la pratique avec la maîtrise des virages Au programme :

Le matin : -Introduction historique (avec des reproductions des œuvres des différentes périodes de l’histoire de la photographie) -Présentation des outils techniques (chimie, source de lumière, différents supports, outils, matériaux et présentation de l’herbier) -Réalisation du projet en atelier pratique (étalage de l’émulsion sur le papier, choix des plantes de l’herbier à disposition des participants, composition du motif), expositions aux UV et fixations-lavages. L’après midi: -Etude des images du matin pour améliorer les compositions et les temps d’exposition -Réalisation des nouveaux cyanotypes -Présentation des oxydations -Réalisation des virages (oxydations) -Lavages des réalisations -Séchage des œuvres qui le nécessitent -Mise en commun des résultats Cette introduction technique et historique ouvre la porte à chaque participant à continuer d’explorer dans son quotidien, à partir de sa propre sensibilité, le monde qui l’entoure. Les débutants auront acquit, en une seule journée, la totale autonomie technique grâce à la pratique de l’herbier. Pour les déjà initiés, nous travaillerons sur les temps d’exposition. Et en lien avec les virages qui vont suivre, nous aurons la possibilité de travailler la densité selon le rendu désiré. L’expérimentation des virages (oxydations) ouvre un nouveau chemin pour continuer les recherches en totale maîtrise. Matériel à apporter : un tablier pour protéger ses vêtements. Intervenante : Brenda Hoffman Tarif : 100 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages) Dates : le samedi 17 juin Horaires : de 10h à 18h avec une pause déjeuner de 13h à 14h. Nombre de places : 8 inscrits Inscription par email à l’adresse public@paris-ateliers.org ou par téléphone 01 44 61 87 80. Paris-Ateliers Érard 30 rue Erard 75012 Paris Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-cyanotypes-brenda-hoffman/Stages 0144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-cyanotypes-brenda-hoffman/Stages

