Maen Roch Maen Roch Ille-et-Vilaine, Maen Roch Stages, cours d’équitation, balades à poney Maen Roch Maen Roch Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Maen Roch

Stages, cours d’équitation, balades à poney Maen Roch, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Maen Roch. Stages, cours d’équitation, balades à poney 2021-07-06 10:00:00 – 2021-08-13 17:30:00

Maen Roch Ille-et-Vilaine Les écuries d’Estran vous ouvrent leurs portes cet été et proposent aux petits comme aux grands des cours et des stages à shetland, à demi-poney ou encore à cheval. Avec ou sans expérience vous êtes les bienvenus aux écuries !

D’autres activités seront également disponibles comme le passage des galops, des promenades etc… Planning des stages en attente de communication. À partir de 10€

Âge minimum : 3 ans et + contact@ecuriesdestran.com +33 6 09 72 67 68 Les écuries d’Estran vous ouvrent leurs portes cet été et proposent aux petits comme aux grands des cours et des stages à shetland, à demi-poney ou encore à cheval. Avec ou sans expérience vous êtes les bienvenus aux écuries !

D’autres activités seront également disponibles comme le passage des galops, des promenades etc… Planning des stages en attente de communication. À partir de 10€

Âge minimum : 3 ans et + dernière mise à jour : 2021-06-19 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Maen Roch Étiquettes évènement : Autres Lieu Maen Roch Adresse Ville Maen Roch lieuville 48.41254#-1.35288