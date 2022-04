Stages Cirque Passing – Vacances de printemps Tarbes, 25 avril 2022, Tarbes.

Stages Cirque Passing – Vacances de printemps TARBES 10 Bd Renaudet Tarbes

2022-04-25 – 2022-05-05 TARBES 10 Bd Renaudet

Tarbes Hautes-Pyrénées

15 15 EUR

Quand l’heure des vacances aura sonné, il sera temps pour vos enfants de laisser place aux activités ludiques et sportives !

L’école de cirque Passing a pensé à eux avec des stages pour tout âge et pour tous les goûts : ils vont adorer ces moments remplis de bonne humeur !

Inscrivez-les vite !

– Jeux de cirque 3/4 ans les 25 et 26 avril de 10h à 12h

– Jeux de cirque 5/6 ans les 27 et 28 avril de 10h à 12h

– Jeux de cirque 5/7 ans les 4 et 5 mai de 14h30 à 16h30

– Duo parent/enfant 5/8 ans le 25 avril de 14h à 17h

– Duo parent/enfant 2/4 ans le 29 avril de 10h à 12h

– Trapèze 8 ans et + le 26 avril de 10h à 12h30

– Cirque et grands jeux 7 ans et + le 26 avril de 14h à 17h

– Acrobatie et Equilibre 7 ans et + le 28/04 de 14hà 17h

– Cirque à gogo 7 ans et + le 2 mai de 10h à 17h

– Cirque, bricolage et jardinage 14/20 ans les 4, 5 et 6 mai de 10hà 17h Au Lien (23 route de Pau à Ibos)

> Renseignements et inscription à l’Ecole de cirque Passing

cirque@passing65.fr +33 6 77 27 17 16

