Stages « cirque et théâtre » Martel Martel Catégories d’évènement: 46600

Martel

Stages « cirque et théâtre » Martel, 18 juillet 2022, Martel. Stages « cirque et théâtre » Martel

2022-07-18 10:00:00 – 2022-07-20 12:00:00

Martel 46600 18 50 EUR L’association Cirque en selle organise au gymnase de Martel 2 stages « cirque et théâtre » pour les enfants de 6 à 12 ans, le 1er du 18 au 20 juillet et le second du 1er au 3 août. Possibilité de faire 1, 2 ou les 3 séances. Cirque en selle

Martel

dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: 46600, Martel Autres Lieu Martel Adresse Ville Martel lieuville Martel Departement 46600

Martel Martel 46600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martel/

Stages « cirque et théâtre » Martel 2022-07-18 was last modified: by Stages « cirque et théâtre » Martel Martel 18 juillet 2022 46600 Martel

Martel 46600