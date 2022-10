Stages Cirque à la journée – Vacances de Toussaint Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

10 Bd Renaudet TARBES à l'école de cirque Passing

2022-11-02 10:00:00 – 2022-11-04 17:00:00

Hautes-Pyrnes 35 35 EUR L’école de cirque Passing vous propose différentes formules de stages à la journée pour les vacances de la Toussaint : de quoi faire le plein de sourires et de bonne humeur !? Inscrivez vite vos enfants pour un, deux ou trois jours :

– Mercredi 2 novembre : Cirque et Trapèze

– Jeudi 3 novembre : Cirque et Expression

– Vendredi 4 novembre : Cirque et Spectacle En pratique :

– Horaires des stages : 10h-17h

– Amener un pique-nique pour la pause déjeuner cirque@passing65.fr TARBES 10 Bd Renaudet Tarbes

