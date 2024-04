Stages catamaran / planche à voile pendant les vacances Plage des Amiets Cléder, lundi 22 avril 2024.

Stages catamaran / planche à voile pendant les vacances Plage des Amiets Cléder Finistère

Le Club Nautique Clédérois propose des stages de catamaran enfant/ado/adulte (à partir de 6 ans) et des stages d’initiation à la planche à voile (à partir de 8 ans) pendant les vacances. Pour la découverte, la balade et les sensations selon le niveau.

Sur toute la période location de matériel possible également. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 14:00:00

fin : 2024-04-26 16:00:00

Plage des Amiets Club Nautique

Cléder 29233 Finistère Bretagne

