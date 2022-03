Stages catamaran / planche à voile pendant les vacances Cléder, 18 avril 2022, Cléder.

Stages catamaran / planche à voile pendant les vacances Plage des Amiets Club Nautique Cléder

2022-04-18 – 2022-04-22 Plage des Amiets Club Nautique

Cléder Finistère Cléder

Le Club Nautique Clédérois propose des stages de catamaran enfant/ado/adulte (à partir de 6 ans) et des stages d’initiation à la planche à voile (à partir de 8 ans) pendant les vacances. Pour la découverte, la balade et les sensations selon le niveau.

Sur toute la période location de matériel possible également.

+33 2 98 69 42 98 http://clubnautiquecleder.jimdo.com/

Le Club Nautique Clédérois propose des stages de catamaran enfant/ado/adulte (à partir de 6 ans) et des stages d’initiation à la planche à voile (à partir de 8 ans) pendant les vacances. Pour la découverte, la balade et les sensations selon le niveau.

Sur toute la période location de matériel possible également.

Plage des Amiets Club Nautique Cléder

dernière mise à jour : 2022-03-11 par