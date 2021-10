Le pouliguen Rue Paul Lesage Le pouliguen, Loire-Atlantique Stages brico-récup pour enfants Rue Paul Lesage Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Stages “brico-récup » pour enfants durant les vacances de la Toussaint Du Mardi 2 Novembre au Vendredi 5 Novembre, l’association APAP (arts plastiques du Pouliguen), organise des stages de 2H30 pour les enfants de 5 à 10 ans. Plusieurs réalisations seront proposées, sur la base de récupération de matériaux : carton, boite oeufs, bois flotté, Plusieurs sessions de 2H30 sont proposées, le matin ou l’après-midi. Les horaires : 9h30 – 12H et 14H – 16 H 30 Effectif de 5 enfants minimum Inscription au 06 07 77 37 25

2021-11-02T09:30:00 2021-11-02T12:00:00;2021-11-02T14:00:00 2021-11-02T16:30:00;2021-11-03T09:30:00 2021-11-03T12:00:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T16:30:00;2021-11-04T09:30:00 2021-11-04T12:00:00;2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T16:30:00;2021-11-05T09:30:00 2021-11-05T12:00:00;2021-11-05T14:00:00 2021-11-05T16:30:00

