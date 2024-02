Stages « bonne humeur » pour enfants & ados, vacances d’hiver Ecole des Sens – cours Castelnau-d’Estrétefonds, mardi 16 janvier 2024.

Stages « bonne humeur » pour enfants & ados, vacances d’hiver – Un pour les enfants de l’école primaire avec du théâtre clown et de l’expression corporelle. Un pour les collégiens pour réaliser un court métrage 16 janvier – 16 février Ecole des Sens – cours 95€ enfants 130€ ados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-16T08:00:00+01:00 – 2024-01-16T08:30:00+01:00

Fin : 2024-02-16T09:00:00+01:00 – 2024-02-16T16:30:00+01:00

– Un pour les enfants de l’école primaire avec du théâtre clown et de l’expression corporelle avec la clown « Ciboulette » ( Caroline Pastissier de son vrai nom ) et Mariannick Hourtané professeure de danse qui proposera également aux enfants une séance e Méthode 3 C ( Calme , Concentration, Contrôle de soi) Nous irons dans « La planète chamboultou »

Dans la planète chamboultou , comment les clowns arrivent à vivre ensemble avec leur singularité. Chacun va-t-il trouver sa place ? Réponse le vendredi !

– Un pour les ados pour réaliser un court métrage. Les collégiens seront scénariste, réalisateur/trice, comédien/ne, opérateur/trice de prise de vue, preneur.se de son, monteur/se,… et bien plus encore. Une semaine pour s’initier à la réalisation d’un film, mais aussi pour réfléchir sur la place des écrans dans notre quotidien.

Ecole des Sens – cours 29, rue de l’Eglise, Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 20 08 19 44 »}] http://www.ecoledessens.fr

