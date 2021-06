Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux, Seine-Maritime Stages avec Bray Tennis – Eté 2021 Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux

Seine-Maritime

Stages avec Bray Tennis – Eté 2021 Forges-les-Eaux, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Forges-les-Eaux. Stages avec Bray Tennis – Eté 2021 2021-07-19 – 2021-07-23

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Forges-les-Eaux Cet été, l’USF Tennis Club de Forges-les-Eaux organise une semaine de stages de tennis pour tous les niveaux : débutant ou confirmé, adulte ou enfant dès 5 ans. – Stage 1 : « Tennis découverte », à partir de 5 ans (1h par jour) – 30 € la semaine

– Stage 2 : « Initiation-Perfectionnement », à partir de 8 ans (2h par jour) – 50 € la semaine

– Stage 3 : « Compétition », pour les licencié(e)s classé(e)s (2h d’entrainement le matin, 2h de matchs dirigés l’après-midi) – 70 € la semaine

– Stage 4 : « Tennis Multisports » (2h de tennis le matin, 2h d’activités variées l’après-midi – tennis, padel, pickleball, touchtennis…) – 70 € la semaine

– Stage 5 : « Cours collectifs adultes », de débutant à confirmé (1h par jour) – 50 € la semaine Ces stages sont encadrés par deux moniteurs diplômés d’État : Christophe Levasseur et Emmanuel Deshayes. Attention : places limitées – Inscriptions auprès de Christophe Levasseur au 06.23.33.39.34. Inscription aux 2 semaines : demi-tarif sur la 2ème semaine ! Cet été, l’USF Tennis Club de Forges-les-Eaux organise une semaine de stages de tennis pour tous les niveaux : débutant ou confirmé, adulte ou enfant dès 5 ans. – Stage 1 : « Tennis découverte », à partir de 5 ans (1h par jour) – 30 € la semaine

-… +33 6 23 33 39 34 Cet été, l’USF Tennis Club de Forges-les-Eaux organise une semaine de stages de tennis pour tous les niveaux : débutant ou confirmé, adulte ou enfant dès 5 ans. – Stage 1 : « Tennis découverte », à partir de 5 ans (1h par jour) – 30 € la semaine

-… Cet été, l’USF Tennis Club de Forges-les-Eaux organise une semaine de stages de tennis pour tous les niveaux : débutant ou confirmé, adulte ou enfant dès 5 ans. – Stage 1 : « Tennis découverte », à partir de 5 ans (1h par jour) – 30 € la semaine

– Stage 2 : « Initiation-Perfectionnement », à partir de 8 ans (2h par jour) – 50 € la semaine

– Stage 3 : « Compétition », pour les licencié(e)s classé(e)s (2h d’entrainement le matin, 2h de matchs dirigés l’après-midi) – 70 € la semaine

– Stage 4 : « Tennis Multisports » (2h de tennis le matin, 2h d’activités variées l’après-midi – tennis, padel, pickleball, touchtennis…) – 70 € la semaine

– Stage 5 : « Cours collectifs adultes », de débutant à confirmé (1h par jour) – 50 € la semaine Ces stages sont encadrés par deux moniteurs diplômés d’État : Christophe Levasseur et Emmanuel Deshayes. Attention : places limitées – Inscriptions auprès de Christophe Levasseur au 06.23.33.39.34. Inscription aux 2 semaines : demi-tarif sur la 2ème semaine ! dernière mise à jour : 2021-06-17 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux

Détails Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux, Seine-Maritime Autres Lieu Forges-les-Eaux Adresse Ville Forges-les-Eaux lieuville 49.61575#1.53729