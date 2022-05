STAGES-ATELIERS MAI 2022 – UNIVERSITE AUGUSTE-RODIN Potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

2 au 7 mai : let’s sing, chanter en anglais 06 62 57 85 29 [[couleurs.vocales@gmail.com](mailto:couleurs.vocales@gmail.com)](mailto:couleurs.vocales@gmail.com) [chanter en anglais](https://openagenda.com/universite-auguste-rodin/events/universite-a-rodin-ville-de-meudon-stage-de-chant-en-anglais-lets-sing-?lang=fr) 3 au 6 mai : théâtre IMPROVISATION 11/15 ans 06 29 79 38 51 [[c.coudol@gmail.com](mailto:c.coudol@gmail.com)](mailto:c.coudol@gmail.com) [théâtre improvisation](https://openagenda.com/universite-auguste-rodin/events/universite-a-rodin-ville-de-meudon-stage-theatreimprovisation-ados-cie-de-lathanor?lang=fr) 14 mai : dessin de nu avec modèle vivant 06 21 85 48 61 [[solweigvonkleist1@gmail.com](mailto:solweigvonkleist1@gmail.com)](mailto:solweigvonkleist1@gmail.com) [dessin de nu](https://openagenda.com/ateliers-universite-auguste-rodin-ville-de-meudon/events/universite-a-rodin-stage-dessin-de-nu-avec-modele-vivant) 14 et 15 mai : corps/clown [lapicave@gmail.com](mailto:lapicave@gmail.com) [stage corps/clown](https://openagenda.com/universite-auguste-rodin/events/universite-a-rodin-ville-de-meudon-stage-corpsclown-pour-adultes-cie-de-lathanor?lang=fr) 21 mai : dessin en mouvement 06 21 85 48 61 [[solweigvonkleist1@gmail.com](mailto:solweigvonkleist1@gmail.com)](mailto:solweigvonkleist1@gmail.com) [dessin en mouvement](https://openagenda.com/ateliers-universite-auguste-rodin-ville-de-meudon/events/dessin-en-mouvementfilm-danimation-ou-dessin-anamorphique3d-street-art)

DURANT LE MOIS DE MAI STAGES ET ATELIERS A L'UNIVERSITE AUGUSTE-RODIN Potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche 92190 Meudon

