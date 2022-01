STAGES-ATELIERS DE L’UNIVERSITE AUGUSTE-RODIN Espace culturel Les Sablons Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

CARNET DE CROQUIS- samedi 5 février- dès 15 ans – 06 18 21 63 54 – LEPORELLO-LIVRE ACCORDEON – samedi 12 février-dès 15 ans – 06 18 21 63 54 – THEATRE CLOWN – 12 et 13 février – adultes **Du lundi 21 février au vendredi 25 février** – ICONES – dès 14 ans/duo parents-enfants – 06 36 77 64 20 – SCULPTURE- 6 à 14 ans – 06 50 14 69 38 – THEATRE – 6 à 10 ans – 06 29 79- 38 51 **Du lundi 28 février au vendredi 4 mars** – EVEIL ARTISTIQUE/SCULPTURE – dès 5 ans – 06 50 26 49 52 – LIVRE ACCORDEON – 5 à 10 ans – 06 68 77 28 37 – MULTI TECHNIQUES – 11 0 15 ans – 06 68 77 28 37 – THEATRE – 11 à 15 ans – 06 29 79- 38 51 FEVRIER ET VACANCES D’HIVER Espace culturel Les Sablons 1 allée du Canada 92190 Meudon Meudon Fleury Hauts-de-Seine

