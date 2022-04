Stages, Ateliers créatifs pour les enfants Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Stages, Ateliers créatifs pour les enfants Quai 31 35 rue Charles de Gaulle Marmande

2022-04-19 – 2022-04-29

Marmande Lot-et-Garonne 52 52 EUR Ateliers créatifs pour les enfants à partir de 6 ans, sur le thème du monde.

– De 9h à 12h

– De 13h30 à 16h30

Réservation sur le site www.baika-magazine.com.

Quai 31 35 rue Charles de Gaulle Marmande

