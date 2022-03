STAGES-ATELIERS AVRIL 2022 – UNIVERSITE AUGUSTE-RODIN Espaces culturels du Potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

du samedi 9 avril au vendredi 6 mai à Espaces culturels du Potager du Dauphin

9 avril : défis photographiques 07 77 69 16 92 [[beatricecherasse063@gmail.com](mailto:beatricecherasse063@gmail.com)](mailto:beatricecherasse063@gmail.com) 16 avril : le monde magique de la photographie 07 77 69 16 92 23 avril : et si on photographiait ? 07 77 69 16 92 25 au 29 avril : livre-accordeon 06 68 72 28 37 [[farzi2@orange.fr](mailto:farzi2@orange.fr)](mailto:[farzi2@orange.fr](mailto:farzi2@orange.fr)) 25 au 29 avril : aquarelle, dessin 06 68 72 28 37 [farzi2@orange.fr](mailto:farzi2@orange.fr) 25 au 29 avril : éveil artistique 06 50 26 49 52 [[formedirecte@gmail.com](mailto:formedirecte@gmail.com)](mailto:formedirecte@gmail.com) 25 au 29 avril : sculpture 06 50 14 69 38 [[atelier.de.thomasine@gmail.com](mailto:atelier.de.thomasine@gmail.com)](mailto:atelier.de.thomasine@gmail.com) 25 au 29 avil : théatre 6/10 ans 06 29 79 38 51 [[c.coudol@gmail.com](mailto:c.coudol@gmail.com)](mailto:c.coudol@gmail.com) 2 au 7 mai : let’s sing, chanter en anglais 06 62 57 85 29 [couleurs.vocales@gmail.com](mailto:couleurs.vocales@gmail.com) 3 au 6 mai : théâtre 11/15 ans 06 29 79 38 51 [[c.coudol@gmail.com](mailto:c.coudol@gmail.com)](mailto:c.coudol@gmail.com)

DURANT LE MOIS D’AVRIL ET LES VACANCES DE PAQUES- STAGES-ATELIERS Espaces culturels du Potager du Dauphin 15, rue de Porto-Riche – 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

