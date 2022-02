Stages Artistiques pour enfants de 4 à 11 ans Eclose-Badinières Eclose-Badinières Catégories d’évènement: Eclose-Badinières

Stages Artistiques pour enfants de 4 à 11 ans Eclose-Badinières, 21 février 2022
Ancienne école Arc-en-Ciel 2, Rue du 19 Mars 1962

2022-02-21 09:30:00 – 2022-02-25 16:30:00

Eclose-Badinières Isère Une semaine pour voir, sentir, observer, toucher, écouter, danser et jouer ensemble avec une ribambelle de couleurs, de mots et d’images sortis de vos imaginations!

Pour les enfants de 4/6 ans et 7/11 ans.

Repas tiré du sac. dequoijmemele@orange.fr +33 7 74 97 89 61 http://dequoijmemele.fr/ Ancienne école Arc-en-Ciel 2, Rue du 19 Mars 1962 Eclose-Badinières

