Stages artistiques et créatifs pour enfants Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Nantes, samedi 6 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-06 10:00 – 12:00

Gratuit : non 25 € le stage Billetterie : helloasso.com 4-10 ans

Stages pour enfants de 4 à 10 ans. 16.03.24 (10H-12h) Création de masque pour le carnaval – Découpage, collage, peinture, craie, composition 23.03.24 (10H-12h) L’art des cavernes Dessin, craie, peinture, pochoir 06.04.24 (10H-12h) Street Art (art rupestre contemporain) Pochoir et All Over / peinture et peinture à la bombe 13.04.24 (10H-12h) Création d’une fresque Multi technique Contact et renseignements : atelier.opigmentee@gmail.com

Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

0619339501 https://www.atelieropigmentee.com/