Stages artistiques des vacances de Pâques – Atelier O Pigmentée Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Nantes, jeudi 25 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-25 09:00 – 17:30

Gratuit : non Possibilité d’inscription sur une ou plusieurs demi-journées ou journées complètes, ou pour le stage complet. Demi-journée (9h à 12h30 ou 14h à 17h30) : 35 €Journées complètes (9h à 17h30) : 60 €Stage complet de 5 jours (22au 26/4/2024) : 250 €Stage complet de 4 jours (29/4 au 3/5/2024 (sauf 1er mai) : 200 €Billetterie : helloasso.com Les enfants peuvent ramener leur pique-nique et goûter à l’atelier et manger sur place avec l’intervenant(e). Possibilité de réchauffer les plats. Attention ! Les stages n’auront lieu qu’à partir de 2 inscriptions. Vous serez remboursés en cas d’annulation. Merci de votre compréhension ! :) 4 à 12 ans

Du 22 au 26/4/2024 et du 29/4 au 03/05/2024 (Pas de stage le 1er ma) Public : 4 – 12 ans Arts Plastiques (dessin, peinture, aquarelle, empreintes, pochoir, collage, découpage, bricolage, papier mâché, création Badge…)Eveil Musical (jeux musicaux, écoute du violoncelle, chants en choeur, histoires en musiques, création d’instruments de musique) Planning : 22/04/2024 – Demi-journée / 9H-12H30 Dessin et collage “Bonjour les insectes” 22/04/2024 – Demi-journée / 14H-17H30 Techniques mixtes (dessin, collage, peinture) “mon arbre de printemps”23/04/2024 – Demi-journée / 9H-12H30 Papier mâché et peinture “Les œufs de Ginette la poulette” 23/04/2024 – Demi-journée / 14H-17H30 Dessin, collage, peinture (Mon animal totem) 24/04/2024 – Demi-journée / 9H-12H30 Dessin, peinture, peinture à la ficelle, pochoir, empreintes, collage « peinture gestuelle et intuitive » 24/04/2024 – Demi-journée / 14H-17H30 Création Badge/Magnet “Fêtes des parents” 25/04/2024 – Demi-journée / 9H-12H30 Dessin, peinture, collage, découpage « l’usine à dessin » 25/04/2024 – Demi-journée / 14H-17H30 Peinture gouache “Lapin de Pâques” 26/04/2024 – Demi-journée / 9H-12H30 Bricolage “Des lanternes dans la nuit” 26/04/2024 – Demi-journée / 14H-17H30 Dessin, peinture, collage, découpage « Les tâches » 29/04/2024 – Demi-journée / 9H-12H30 Dessin, peinture gouache “Autoportrait Frida Kahlo” 29/04/2024 – Demi-journée / 14H-17H30 Éveil musical – “Musiques de maisons… hantées !” (jeux musicaux, écoute du violoncelle, chants en choeur, histoires en musiques) 30/04/2024 – Demi-journée / 9H-12H30 Aquarelle « création de cartes postales à l’aquarelle pour la fête des parents » 30/04/2024 – Demi-journée / 14H-17H30 Éveil musical – “Voyage vers les musiques d’Italie” (jeux musicaux, écoute du violoncelle, chants en choeur, histoires en musiques) 02/05/2024 – Demi-journée / 9H-12H30 Atelier planètes à l’aquarelle 02/05/2024 – Demi-journée / 14H-17H30 Éveil musical – “Musiques sucrées à déguster » (jeux musicaux, écoute du violoncelle, chants en choeur, histoires en musiques) 03/05/2024 – Demi-journée / 9H-12H30 Dessin, peinture gouache “Nature Morte colorée » 03/05/2024 – Demi-journée / 14H-17H30 Aquarelle «drôle de bêtes» (création d’animaux à l’aquarelle) Contact et renseignements : atelier.opigmentee@gmail.com

Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

0619339501 https://www.atelieropigmentee.com/stages-1