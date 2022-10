Stages ado Centre Paris Anim’ La Jonquière Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stages ado Centre Paris Anim’ La Jonquière, 24 octobre 2022, Paris. Du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 04 novembre 2022 :

. payant 2.40€/heure

Le centre Paris Anim’ La Jonquière propose différents stages pour enfants, ados et adultes durant les vacances de la Toussaint. Stages pour les 11 /17 ans: du 24 au 28 octobre: théâtre 14h-15h30 du 2 au 4 novembre capoeira 14h -16h Stages accessibles à tous niveaux. Renseignements et inscriptions à l’accueil et sur le site animactisce.org Centre Paris Anim’ La Jonquière 88, rue de La Jonquière 75017 Paris Contact : https://www.animactisce.org/16-trouver-un-stage.htm?keywords=&categorie=¢re=6&public=STG_ADO&idtf=16 0142297879 calajonquiere@actisce.org

actisce théâtre, capoeira

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' La Jonquière Adresse 88, rue de La Jonquière Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' La Jonquière Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' La Jonquière Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stages ado Centre Paris Anim’ La Jonquière 2022-10-24 was last modified: by Stages ado Centre Paris Anim’ La Jonquière Centre Paris Anim' La Jonquière 24 octobre 2022 Centre Paris Anim' La Jonquière Paris Paris

Paris Paris