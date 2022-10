Stages ado Centre Paris Anim’ Interclub 17 Paris Catégories d’évènement: île de France

Le centre Paris Anim’ Interclub 17 propose différents stages pour ados durant les vacances de la Toussaint. du 24 au 28 octobre 9/12 ans: « tout doit disparaitre » loisirs créatifs durables 14h-16h30 12/16 ans réalisation très court métrage 15h30-17h30 du 2 au 4 novembre 10/15 ans modern jazz 14h30-16h Centre Paris Anim’ Interclub 17 47 rue de Saussure 75017 Paris Contact : https://www.animactisce.org/16-trouver-un-stage.htm?keywords=&categorie=¢re=9&public=STG_ADO&idtf=16 0142276881 cainterclub17@actisce.org

