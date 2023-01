Stages à la journée « Devenir grimpeur d’arbres » Vieilles-Maisons-sur-Joudry Vieilles-Maisons-sur-Joudry Vieilles-Maisons-sur-Joudry Catégories d’Évènement: Loiret

Loiret Vieilles-Maisons-sur-Joudry La grimpe d’arbres, c’est avant tout un sport de pleine nature unique que l’on peut pratiquer partout, dans le respect total du milieu arboré. Il allie de nombreuses techniques provenant du milieu des arboristes-grimpeurs, à une compréhension du support vivant sur lequel on évolue. La grimpe d’arbres, c’est plus qu’un sport, c’est avoir une nouvelle vision de notre environnement, c’est faire partie du monde des grimpeurs d’arbres, être dans le partage et l’entraide, c’est respecter le code de déontologie des grimpeurs. Nous proposons des stages à la journée ou sur 3 jours pour devenir des vrais grimpeurs d’arbres !

Equipé d’un équipement spécifique (corde, casque, baudrier…), vous partirez accompagné d’un guide qui vous donnera toutes les techniques et les connaissances pour devenir autonome dans votre pratique. contact@boyersport.fr +33 7 74 81 63 01 https://www.boyersportnature.fr/ Boyer Sport Nature

