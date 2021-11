Paris1 Sophie d'Olce île de France, Paris1 STAGES 5-11 ANS FÉVRIER COMÉDIE MUSICALE – THEATRE SLAM HIP Sophie d’Olce Paris1 Catégories d’évènement: île de France

Paris1

STAGES 5-11 ANS FÉVRIER COMÉDIE MUSICALE – THEATRE SLAM HIP Sophie d’Olce, 21 février 2022, Paris1. Date et horaire exacts : Du 21 février au 4 mars 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h

payant

> Lundi 21 au vendredi 25 février 2022 : Comédie musicale 14h-17h : Théâtre Pandora > Lundi 28 février au vendredi 4 mars 2022 : Théâtre / Slam / Hip-hop 14h-17h : Théâtre du Temps 1re semaine: Lundi 21 au vendredi 25 février 2022 – Comédie musicale : Théâtre, Danse et Chant : Théâtre Pandora 2e semaine: Lundi 28 février au vendredi 4 mars 2022 – Théâtre / Slam / Hip-hop : Théâtre du Temps Chaque stage est encadré par des artistes professionnelles durant les vacances d’hiver 2021. Pour la comédie musicale, Anélys Pieto (Théâtre et Chant) et Olivia Pili (Danse), pour le Théâtre / Slam / Hip-hop, Julie Suchestow. La petite troupe d’enfants changera de discipline toutes les 45 minutes/1h et un « mini-spectacle » sera présenté aux parents en fin de stage. Stages dans un vrai théâtre du 11e arrondissement : > Théâtre Pandora Bastille (30 rue Keller, 75011) M° Voltaire, Bastille, Bréguet-Sabin ou Ledru-Rollin > Théâtre du Temps (9 rue du Morvan, 75011) M° Voltaire, Père-Lachaise, Rue St-Maur ou Philippe-Auguste Inscriptions : enfants de 5 à 11 ans Effectif maximum : 12 participants Tarif : 179 € (15h de cours) Chèques-vacances ANCV, Coupons-sport acceptés. >>> Spectacle en fin de stage !!! <<< Spectacles -> Jeune public Sophie d’Olce 14 bis rue Saint-Maur Paris1 75011

5 : Bréguet – Sabin (357m) 9 : Voltaire (431m)

Contact : Compagnie Maya 0612966598 contact@compagniemaya.com https://compagniemaya.com/stage-fevrier-2022/ https://www.facebook.com/compagniemaya75011 0612966598 contact@compagniemaya.com Spectacles -> Jeune public Urbain;Sport;Enfants

Date complète :

2022-02-21T14:00:00+01:00_2022-02-21T17:00:00+01:00;2022-02-22T14:00:00+01:00_2022-02-22T17:00:00+01:00;2022-02-23T14:00:00+01:00_2022-02-23T17:00:00+01:00;2022-02-24T14:00:00+01:00_2022-02-24T17:00:00+01:00;2022-02-25T14:00:00+01:00_2022-02-25T17:00:00+01:00;2022-02-28T14:00:00+01:00_2022-02-28T17:00:00+01:00;2022-03-01T14:00:00+01:00_2022-03-01T17:00:00+01:00;2022-03-02T14:00:00+01:00_2022-03-02T17:00:00+01:00;2022-03-03T14:00:00+01:00_2022-03-03T17:00:00+01:00;2022-03-04T14:00:00+01:00_2022-03-04T17:00:00+01:00;2022-02-21T14:00:00+01:00_2022-02-21T17:00:00+01:00;2022-02-22T14:00:00+01:00_2022-02-22T17:00:00+01:00;2022-02-23T14:00:00+01:00_2022-02-23T17:00:00+01:00;2022-02-24T14:00:00+01:00_2022-02-24T17:00:00+01:00;2022-02-25T14:00:00+01:00_2022-02-25T17:00:00+01:00;2022-02-28T14:00:00+01:00_2022-02-28T17:00:00+01:00;2022-03-01T14:00:00+01:00_2022-03-01T17:00:00+01:00;2022-03-02T14:00:00+01:00_2022-03-02T17:00:00+01:00;2022-03-03T14:00:00+01:00_2022-03-03T17:00:00+01:00;2022-03-04T14:00:00+01:00_2022-03-04T17:00:00+01:00

compagnie maya

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris1 Autres Lieu Sophie d'Olce Adresse 14 bis rue Saint-Maur Ville Paris1 lieuville Sophie d'Olce Paris1