**L’association du foyer rural de Mondonville vous propose tous les mois des stage de zumba enfants et adultes.** * **De 13h à 16h :** Zumba Kids & Mini-disco ; combinés de danses, de musiques et de jeux permettant le développement des enfants tout en étant ludique et amusant. * **De 16h30 à 19h30 :** Zumba Adulte. **Tarifs :** * Non adhérent au Foyer : 25€/adulte et 15€/enfant * Adhérent au foyer : 20€/adulte et 10€/enfant

Mondonville – Association Foyer Rural

Espace Bouconne 27 Chemin de Cantegril, Mondonville Mondonville



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T13:00:00 2022-04-09T19:30:00