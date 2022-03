Stage Zumba enfants et adultes Espace Bouconne Mondonville Catégorie d’évènement: Mondonville

Stage Zumba enfants et adultes Espace Bouconne, 12 mars 2022, Mondonville. Stage Zumba enfants et adultes

Espace Bouconne, le samedi 12 mars à 06:00

De 13h00 à 16h00 : Zumba Kids & Mini-disco De 16h30 à 19h30 : Zumba Adulte Samedi 12 mars, le Foyer Rural vous propose de participer à des stages de Zumba ! ——————————————————————————— **Venez vous déhancher sur des rythmes endiablés ! Faire du sport et transpirer tout en s’amusant. Relâcher les tensions et souffler ! ** * **De 13h00 à 16h00 :** Zumba Kids & Mini-disco : combinés de danses, de musiques et de jeux permettant le développement des enfants tout en étant ludique et amusant. * **De 16h30 à 19h30 :** Zumba Adulte **Inscriptions en ligne :** [https://www.helloasso.com/associations/foyer-rural-mondonville/evenements/stage-zumba-fr](https://www.helloasso.com/associations/foyer-rural-mondonville/evenements/stage-zumba-fr) ### Tarifs : * **Non adhérent au Foyer :** 25€/adulte – 15€/enfant * **Adhérent au foyer :** 20€/adulte – 10€/enfant ### Contact : * **Tél :** 06.76.74.37.18 * **Mail :** [mondonville.foyer@gmail.com](mailto:mondonville.foyer@gmail.com) * **Site :** [www.mondonville.foyersruraux.org](http://www.mondonville.foyersruraux.org) Mondonville – Association Foyer Rural Espace Bouconne 27 Chemin de Cantegril, Mondonville Mondonville

