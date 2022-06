Stage Zumba Centre Paris Anim’ Jean Verdier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage Zumba Centre Paris Anim’ Jean Verdier, 4 juillet 2022, Paris. Du lundi 04 juillet 2022 au vendredi 08 juillet 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h00

. payant Tarif : 27,5€

Transpirer en s’amusant. Apprendre des chorégraphies simples sur des musiques latines, dance hall, afro et orientales. Améliorer l’endurance cardio, le rythme et la psychomotricité. Animé par Judith Leroy. Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 Paris Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-zumba-ete 0142030047 info-jv@crl10.net https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-zumba-ete

