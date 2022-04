Stage yoga prénatal Holom, 15 avril 2022, Bordeaux.

Stage yoga prénatal

Holom, le vendredi 15 avril à 09:30

Être enceinte est une expérience commune… et en même temps incroyable. Le yoga peut accompagner les différents besoins de la femme qui porte la Vie, en proposant une pratique physique adaptée aux femmes enceintes et à leur métamorphose. Le stage demi-journée de yoga prénatal permet à la fois de vivre des postures, des assouplissements du bassin, des respirations, et aussi, petit à petit de rentrer dans votre profondeur, d’y mettre en lumière vos ressources, vos potentiels… et pourquoi pas se reconnecter à une joie profonde. A partir de cette joie, de cette intériorité, vous expérimenterez alors différentes manière de rentrer en lien avec votre bébé. Ces différents outils vous permettent de poursuivre, et vous accompagneront pour la grossesse et pour l’accouchement.

sur inscription. tarif 50 euros

Une formule de yoga prénatal en demi-journée, pour approfondir sa pratique vivre le yoga dans la perpective de la naissance.

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T09:30:00 2022-04-15T12:00:00