STAGE YOGA : “MON PRINTEMPS SERA MAGNIFIQUE” Puisserguier, 7 mai 2022, Puisserguier.

2022-05-07 – 2022-05-07

Puisserguier Hérault

Venez vivre un moment de relaxation et de détente à travers des séances de YOGA. Des stages dynamiques et animés qui vous permettront de vous reconnecter avec votre corps et votre esprit, et qui vous amèneront une sensation de plénitude et de bien-être.

Se relaxer, se détendre et être à l’écoute de son corps à travers des séances de YOGA.

dnolles@orange.fr +33 6 13 90 96 27 http://www.yogadana.fr/

Puisserguier

