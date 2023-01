Stage Yoga intégral Centre Paris Anim’ Jemmapes Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage Yoga intégral Centre Paris Anim’ Jemmapes, 20 février 2023, Paris. Du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 12h00 à 13h00

. payant Venez découvrir la magie du yoga en vous initiant à la fameuse « Salutation au Soleil ! ». La salutation au soleil est une série commune à tous les styles de yoga. Elle permet de travailler le corps de façon globale et harmonieuse. Après 5 jours ensemble, vous connaîtrez l’enchaînement des postures sur le bout des doigts.

Vous saurez comment améliorer votre placement en vous auto-ajustant.

Vous serez capable de coordonner la respiration et les mouvements. Nous commencerons par un échauffement de toutes les parties du corps.

Nous aborderons ensuite l’apprentissage de la salutation au soleil de façon progressive.

Nous continuerons avec des postures au sol pour ralentir et étirer nos muscles.

La classe se terminera chaque jour par une relaxation finale et par les trois OM. Vous serez guidés par Ségolène, danseuse professionnelle et professeur de yoga.

Celle-ci vous accompagnera avec joie et cœur dans le respect de votre énergie et de votre morphologie.

Bienvenue ! Animé par Ségolène Gessa Centre Paris Anim’ Jemmapes 116, quai de Jemmapes 75010 Paris Contact : https://crl10.aniapp.fr 0148033322 info-ej@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10 https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-de-yoga-printemps

Freeoick

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Jemmapes Adresse 116, quai de Jemmapes Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Jemmapes Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Jemmapes Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage Yoga intégral Centre Paris Anim’ Jemmapes 2023-02-20 was last modified: by Stage Yoga intégral Centre Paris Anim’ Jemmapes Centre Paris Anim' Jemmapes 20 février 2023 Centre Paris Anim' Jemmapes Paris Paris

Paris Paris