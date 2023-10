Stage Yoga intégral Centre Paris Anim’ Jemmapes Paris, 23 octobre 2023, Paris.

Du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 27 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 12h00 à 13h00

.Public adultes. A partir de 16 ans. payant

32,50 € (+ 5 € en cas de première inscription)

Ouvert à tou.tes, ce stage est une occasion unique de (re)découvrir la pratique ancestrale du yoga.

Nous aborderons les différents composants d’une pratique complète et savoureuse !

Je vous guiderai dans l’ancrage et la méditation, la pratique du souffle conscient (pranayama), l’exploration des postures de visage (Muktasana), un échauffement de tout votre corps et un enchaînement de postures corporelles debout ou au sol (asanas). Des variantes adaptées à votre niveau et votre morphologie vous seront suggérées afin que chacun.e puisse profiter des nombreux bénéfices de cette séance. Parmi eux, la remise en circulation des énergies dans le corps, le nettoyage émotionnel, l’apaisement du mental, le bien-être, etc.

Nous terminerons avec une relaxation finale et le « OM » de clôture. Il me tarde de vous retrouver / rencontrer.

Soyez les bienvenu.e.s !

Centre Paris Anim’ Jemmapes 116, quai de Jemmapes 75010 Paris

Contact : https://crl10.aniapp.fr +33148033322 info-ej@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10 https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-yoga-integral-automne

Pexels