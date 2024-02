Stage Yoga et Massage en option Dampierre-sous-Bouhy, samedi 10 février 2024.

Stage Yoga et Massage en option Dampierre-sous-Bouhy Nièvre

On se réjouit de vous accueillir autour de la ludique pratique du yoga remplie de joie pour réchauffer notre hiver. Adapté à tous les niveaux, inutile d’utiliser l’excuse « je ne suis pas souple ». Toutes les infos sont là, puis n’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres questions ou simplement par curiosité !

Les places sont limitées et vous êtes les bienvenu.e.s

Avec joie, Marina Skandarski Yogons & #julie_dousset_oh_massage.

Ma pratique du Hatha Yoga est aujourd’hui inspirée par l’école d’Iyengar pour son aspect thérapeutique et aussi par la danse pour la transmission de la joie!

Partager un moment avec vous pour cultiver l’esprit de jeux, se détendre et s’amuser.

Tout ça, à travers la pratique des postures (asanas) et les exercices respiratoires (pranayamas) en intégrant les enseignements philosophiques du Yoga dans nos intentions !

Horaires:

9h30 Accueil

10h-12h Yoga

12h-13h30 Pause déjeuner*

13h30 Balade puis jeux

16h-18h Yoga

18h-21h30 Goûter + massage en option

*repas partagé, chacun ramène quelque chose pour le buffet commun.

Renseignements et inscriptions par mail ou téléphone auprès de Marina .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 09:30:00

fin : 2024-02-10 21:30:00

Lieu-dit Les Pasquiers

Dampierre-sous-Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté yogons.marina@gmail.com

