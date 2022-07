STAGE YOGA ET DESSIN, 2 octobre 2022, .

STAGE YOGA ET DESSIN



2022-10-02 – 2022-10-02

EUR 70 Quel bonheur de pouvoir de nouveau collaborer avec Nathalie Dento pour une journée de yoga et de dessin. Notre thème sera celui de l’arbre!

En yoga nous allons nous amuser avec la posture de l’arbre et ses variantes. Je vous parlerai de l’histoire de cette posture et j’ajouterai une touche de mythologie!

En dessin, Nathalie nous guidera pour d’abord observer, comprendre et puis dessiner un arbre. Elle partagera différentes techniques et approches, le tout pour qu’on se régale dans l’acte de dessiner.

Et le parc du château de Milhau nous offre de superbes arbres comme modèles!

Une journée en connexion profonde avec la nature, notre nature.

Lecture conseillée: « La vie secrète des arbres » de Peter Wohlleben

