Stage yoga et créativité nourrir son enfant intérieur Lieu-Dit Le Marot Palinges, mercredi 21 août 2024.

Au travers du Yoga, de la Méditation, de la Créativité et de la nature environnante, 4 jours où l’action créatrice émergera de L’Etre.

Christine Laurient Enseignante de Yoga, Guide de Méditation, Coach de réalisation de Soi .

Isabelle Comte Peintre sur porcelaine, Réveilleuse d’Essence et gardienne du lieu coaniment ces 4 jours.

Un programme qui alterne le Yoga et la méditation un temps de retour à soi à l’écoute de son corps, de ses émotions et surtout de son souffle. Revenir à la respiration, notre premier souffle émis lors de notre naissance.

Une série d’ateliers de peinture sur porcelaine pour réaliser un motif peint sur un objet usuel. Un objet qui prend la couleur de notre Essence. Guidée pour la technique, Isabelle vous amène à revenir à vote Joie intérieure, à cet enfant intérieur qui sait, qui ose. Vous repartirez avec cette pièce en porcelaine peinte par vos mains. Il vous accompagnera au quotidien et reflètera votre supplément d’âme. Ce sera un objet Unique.

L’alliance de la Création artistique et des pratiques de Yoga et de Médiation permet une ouverture du coeur, du corps et de l’Esprit. Ce qui nous constitue est à nouveau redynamisé, se relie. Nous nous relierons à nous même, aux autres et par la nature, au Monde qui nous entoure.

Un stage qui vous redonnera une belle énergie de rentrée. EUR.

Lieu-Dit Le Marot 42 Route des Sables

Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bienvenue@lenidauxpapillons.fr

