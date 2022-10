Stage Yoga et Créativité

Stage Yoga et Créativité, 25 octobre 2022, . Stage Yoga et Créativité



2022-10-25 09:00:00 – 2022-10-27 11:30:00 Stage Yoga et Créativité Exercices de yoga pour enfants de 3 à 10 ans (postures, respiration, relaxation, concentration).

S’ouvrir à sa propre créativité et produire ensemble ou individuellement des réalisations artistiques, autour du mandala, du pliage et du dessin. Date limite de réservation : 20 octobre 2022 dernière mise à jour : 2022-10-11 par

