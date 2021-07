Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, Yonne Stage Yoga et Aquarelle Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Stage Yoga et Aquarelle Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe. Stage Yoga et Aquarelle 2021-07-03 10:00:00 – 2021-07-10 18:00:00

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne EUR 790 930 Alternance de séances de Yoga et d'Aquarelle, en plein-air et en intérieur. Pour tous niveaux. Professeurs : Federica Paletti et Alessandra Bruno. http://www.chateauderatilly.fr/

