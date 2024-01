Stage yoga doux Centre Paris Anim’ Jean Verdier Paris, lundi 19 février 2024.

Du lundi 19 février 2024 au vendredi 23 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 17h30 à 19h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant

Tarif : 48,75€ et 5€ pour une première inscription à l’association

Venez vous détendre en pratiquant un yoga doux.

Ce stage est une invitation à pratiquer un yoga doux qui vous permettra de ralentir et d’accéder à une profonde détente. Grâce aux postures et à la respiration, les muscles se relâchent petit à petit et le corps s’assouplit. Nous resterons plusieurs minutes dans chaque posture afin de libérer les nœuds et les éventuelles tensions. Il en résultera une sensation de bien-être et de ressourcement diffuse et très agréable.

En fin de semaine, vous aurez apaisé votre système nerveux et pris soin de tout votre être ! Bienvenu.e à tou.te.s !

Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 Paris

Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-yin-yoga +33142030047 info-jv@crl10.net https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-yin-yoga

@CRL10