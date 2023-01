Stage Yoga Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage Yoga Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers, 20 février 2023, Paris. Du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 2023 :

. payant – 26 ans 2€40 / heure + 26 ans selon QF Initiation à la pratique du yoga, relaxation, respiration, posture, assise. Mobiliser le ressenti corporel, prendre conscience de la respiration, développer la conscience de soi. Le Yoga est la pratique d’un ensemble de postures et d ‘exercices de respiration qui vise à apporter un bien être physique et mental. Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 Paris Contact : https://ligueo.ligueparis.org/cpa13/activites/stages-vacances/stage-yoga 01 45 88 46 68 poternedespeupliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers https://ligueo.ligueparis.org/cpa13/-/modalites/quotient

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Adresse 1 rue Gouthière Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage Yoga Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 2023-02-20 was last modified: by Stage Yoga Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers 20 février 2023 Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Paris Paris

Paris Paris