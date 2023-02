Stage Yamakasi : l’art du déplacement. rue du chemin blanc lathus-saint-rémy Lathus-Saint-Rémy Catégories d’Évènement: Lathus-Saint-Rémy

Vienne

Stage Yamakasi : l’art du déplacement. rue du chemin blanc lathus-saint-rémy, 20 février 2023, Lathus-Saint-Rémy . Stage Yamakasi : l’art du déplacement. le Peu rue du chemin blanc lathus-saint-rémy Lathus-Saint-Rémy Vienne rue du chemin blanc lathus-saint-rémy le Peu

2023-02-20 – 2023-02-20

rue du chemin blanc lathus-saint-rémy le Peu

Lathus-Saint-Rémy

Vienne Découvrez l’art du déplacement avec des professionnels. +33 5 49 91 71 54 OT Sud Vienne Poitou

rue du chemin blanc lathus-saint-rémy le Peu Lathus-Saint-Rémy

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Lathus-Saint-Rémy, Vienne Autres Lieu Lathus-Saint-Rémy Adresse Lathus-Saint-Rémy Vienne rue du chemin blanc lathus-saint-rémy le Peu Ville Lathus-Saint-Rémy lieuville rue du chemin blanc lathus-saint-rémy le Peu Lathus-Saint-Rémy Departement Vienne

Lathus-Saint-Rémy Lathus-Saint-Rémy Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lathus-saint-remy /

Stage Yamakasi : l’art du déplacement. rue du chemin blanc lathus-saint-rémy 2023-02-20 was last modified: by Stage Yamakasi : l’art du déplacement. rue du chemin blanc lathus-saint-rémy Lathus-Saint-Rémy 20 février 2023 le Peu rue du chemin blanc lathus-saint-rémy Lathus-Saint-Rémy Vienne rue du chemin blanc lathus-saint-rémy Lathus-Saint-Rémy vienne

Lathus-Saint-Rémy Vienne