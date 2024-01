Stage Wing tsun et Escrima Espace Jemmapes Paris, lundi 19 février 2024.

Du lundi 19 février 2024 au vendredi 23 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 12h00 à 13h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant

65€ les 5 matinées (+5 € en cas de première inscription)

Le Wing Tsun est un art martial traditionnel chinois. Il s’agit d’une méthode d’auto-défense réellement et efficacement fonctionnelle.

Le Wing Tsun est accessible à tous ; son apprentissage ne requiert en effet aucune condition physique particulière. Il consiste essentiellement à retourner la force de l’adversaire contre lui-même. Le potentiel propre à chaque participant est donc convoqué.

Les conditions préalables en sont la capacité de se concentrer sur son propre corps, de prendre conscience de ses capacités et de ses points forts, bien davantage que de recourir à sa force musculaire. Ce faisant, le Wing Tsun offre aux élèves de développer une nouvelle conscience d’eux-mêmes.

L’entraînement avec un partenaire permet de s’ouvrir aux différentes situations d’un combat réel et, ce, dans une ambiance conviviale.

Les exercices axés sur l’utilisation des poings, des genoux et des coudes comme leviers et contre-leviers, ainsi que le combat au sol, font l’objet d’un programme pédagogique mûrement réfléchi.

Par ailleurs, la pratique du Wing Tsun n’étant pas visée par une fédération sportive dédiée il n’existe, pour l’heure, aucune compétition.

L’Escrima vient des Philippines. On y apprend l’utilisation d’armes d’estoc variées.

Olivier Rullé pratique le Wing Tsun et l’Escrima depuis 1999 et l’enseigne depuis quinze ans à Paris.

Il est le seul instructeur en activité de France à disposer du grade de Sifu au sein de l’école Avci.

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 Paris

Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-wing-tsun-et-escrima-hiver

