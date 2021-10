Chenôve Ecole de danse Mansouri Dijon Chenôve, Côte-d'Or Stage West coast swing avec Maëlle Jacoulet et Arnaud Perga de Lyon du samedi 5 au dimanche 6 février 2022 Ecole de danse Mansouri Dijon Chenôve Catégories d’évènement: Chenôve

Stage West coast swing avec Maëlle Jacoulet et Arnaud Perga de Lyon ——————————————————————- ### du samedi 5 au dimanche 6 février 2022 _**Soirée le samedi 5 février 2022**_ Stages débutant, inter ou avancé de 1 heure avec tarifs dégressifs pour plusieurs cours. Maëlle et Arnaud Perga viennent de Lyon. Ils enseignent sur Villeurbanne aux studios Pergadanse. Ils sont également organisateurs du WEST IN LYON, un des plus gros évènements WCS d’Europe. Plusieurs fois récompensés dans la catégorie showcase au French Open, vainqueurs de différents jack’n’jill dans plusieurs des gros évènements européens (French open, UK champs…) et mondiaux (US open, Swing diego…) Vainqueur de l’US Open à Los angeles avec la team « gones n’ roses » de LYON Vous apprécierez l’originalité, le fun et la bonne humeur de ces 2 étoiles montantes du WCS Français Le west coast swing est très en vogue actuellement, il se danse aussi bien sur du Blues, du Boogie lent que sur des musiques actuelles [Cliquez ici](https://ecolemansouri.fr/evenements1/stage-de-west-swing-avec-jacoulet-et-perga/) Stage West coast swing avec Maëlle Jacoulet et Arnaud Perga de Lyon du samedi 5 au dimanche 6 février 2022 Ecole de danse Mansouri Dijon 15 rue Edmond Voisenet, 21000 Dijon Chenôve Le Mail Côte-d’Or

