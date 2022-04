STAGE WEEK-END: PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES

STAGE WEEK-END: PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES, 9 juillet 2022, . STAGE WEEK-END: PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES

2022-07-09 – 2022-07-09 Découverte des plantes sauvages comestibles au cœur des Basses Vallées Angevines lors d’un stage botanique. Une expérience ressourçante que vous pourrez facilement mettre en pratique de retour chez vous. Ce stage en immersion se déroule sous la forme de balades champêtre près d’Angers dans un cadre idyllique.

1 Weekend découverte = 4 circuits randonnée – 2 communes (ECOUFLANT et BRIOLLAY) Pour en savoir plus: Mon Jardinier Conseil. Découverte des plantes sauvages comestibles au cœur des Basses Vallées Angevines lors d’un stage botanique. Une expérience ressourçante que vous pourrez facilement mettre en pratique de retour chez vous. Ce stage en immersion se déroule sous la forme de balades champêtre près d’Angers dans un cadre idyllique.

1 Weekend découverte = 4 circuits randonnée – 2 communes (ECOUFLANT et BRIOLLAY) Pour en savoir plus: Mon Jardinier Conseil. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville