du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai à Gite à 20 mn de la gare de Bernay

**en MAI : Méditation Pleine Conscience MBSR** ———————————————- Stage en résidentiel – Week-end MBSR en Normandie ————————————————- ### **Du Jeudi 26 mai 15h au Dimanche 29 mai 14h** ### **Résidentiel en pleine campagne en Normandie (27).** Un espace naturel propice au ressourcement et à la pratique méditative. **Méditation Pleine Conscience (selon le Programme MBSR-Réduction du Stress de Jon Kabat-Zinn) :** – exercer des postures variées : en immobilité et en mouvements conscients dont la marche que nous ferons à l’extérieur. – développer une Pleine attention aux sensations corporelles, à la respiration. – permettre à l’activité mentale et émotionnelle de ralentir et de s’apaiser. – vivre l’expérience de moments prolongés en silence – partager et témoigner et poser des questions en lien avec le vécu. ### **Initiation et/ou approfondissement sur le thème :** ### “Méditer en silence”. L’état d’être et de s’établir dans la Pleine Conscience sera au cœur de ce week-end. Le silence (méditation non guidée) sera posé sur 2 jours/4 durant le WE. Hébergement en gite (chambres à 2 ou 3, repas en commun). Compter 237€ pour pension complète sur le WE (en plus des frais de stage de 160€ à 210€). Groupe limité à 8 – 10 personnes. Je serais ravie de vous accueillir et de vous accompagner. Christiane Beaugé, enseignante MBSR expérimentée Détails : [www.pleineconscience75.com](http://www.pleineconscience75.com) Contact : [[espacebeauregard75@yahoo.fr](mailto:espacebeauregard75@yahoo.fr)](mailto:espacebeauregard75@yahoo.fr)

sur inscription. Compter environ 400€ le WE de 4 jours

Un week-end de Méditation Pleine Conscience – en pleine nature. Un moment de pause et de ressourcement. Une initiation et/ou un approfondissement à méditer selon les outils du Programme MBSR.

Gite à 20 mn de la gare de Bernay Bernay 27300 Bernay Eure



