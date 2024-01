Stage week-end : Jeux corporels et musicaux avec Clément Lebrun Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie Caen, samedi 27 janvier 2024.

Stage week-end : Jeux corporels et musicaux avec Clément Lebrun Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-27 10:00:00

fin : 2024-01-28 13:00:00

Ce stage pro­pose de jouer avec les sons, le corps et la voix pour mieux appré­hen­der la diver­si­té de la créa­tion sonore d’aujourd’hui. Au fil de règles de jeux coopé­ra­tifs, les par­ti­ci­pants goû­te­ront à la diver­si­té des stra­té­gies que peuvent mettre en place les compositeur·rices pour orga­ni­ser les sons et leurs idées. Ouvert à tous, musi­ciens ou non, c’est à l’aide de la mal­lette de l’Odia : Musiques en jeu(x) – LE KIT inven­té par Clé­ment Lebrun et Annaëlle Richard, que les participant·es abor­de­ront des ques­tions esthé­tiques, sen­so­rielles et phi­lo­so­phiques tout en jouant ensemble.

Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie 11 rue du Carel

Caen 14000 Calvados Normandie



