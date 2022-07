Stage week-end D&S : Faire une danse avec Loïc Touzé Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Stage week-end D&S : Faire une danse avec Loïc Touzé Caen, 1 octobre 2022, Caen. Stage week-end D&S : Faire une danse avec Loïc Touzé

13 rue du Carel Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie Caen Calvados Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie 13 rue du Carel

2022-10-01 14:00:00 – 2022-10-02 17:00:00

Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie 13 rue du Carel

Caen

Calvados Dansez votre imaginaire ! A partir d’une approche des techniques somatiques, le chorégraphe Loïc Touzé, artiste associé à Chorège CDCN, vous propose de partir de votre imaginaire pour développer et nourrir votre propre danse. Dansez votre imaginaire ! A partir d’une approche des techniques somatiques, le chorégraphe Loïc Touzé, artiste associé à Chorège CDCN, vous propose de partir de votre imaginaire pour développer et nourrir votre propre danse. +33 2 31 85 83 91 https://ccncn.eu/evenement/faire-une-danse/ Dansez votre imaginaire ! A partir d’une approche des techniques somatiques, le chorégraphe Loïc Touzé, artiste associé à Chorège CDCN, vous propose de partir de votre imaginaire pour développer et nourrir votre propre danse. Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie 13 rue du Carel Caen

dernière mise à jour : 2022-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Caen Calvados Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie 13 rue du Carel Ville Caen lieuville Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie 13 rue du Carel Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Stage week-end D&S : Faire une danse avec Loïc Touzé Caen 2022-10-01 was last modified: by Stage week-end D&S : Faire une danse avec Loïc Touzé Caen Caen 1 octobre 2022 13 rue du Carel centre chorégraphique national de Caen en Normandie Caen Calvados

Caen Calvados