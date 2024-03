Stage Week-end | Danse & écologie Immersion en submersion avec Sylvain Prunenec Saint-Côme-de-Fresné, samedi 23 mars 2024.

Stage Week-end | Danse & écologie Immersion en submersion avec Sylvain Prunenec Saint-Côme-de-Fresné Calvados

Samedi

Le Centre chorégraphique national de Caen en Normandie et Territoires pionniers vous proposent une aventure sensible en immersion dans la bande littorale normande. À Asnelles et Saint-Côme-de-Fresné, plages, falaises comme établissements humains font partie des territoires les plus vulnérables au recul du trait de côte. En compagnie de Sylvain Prunenec, chorégraphe invité, il s’agit d’interroger la place de nos corps au rythme des marées, dans ces fragiles paysages en mouvement face aux effets déjà sensibles du changement climatique.

Lors de ce stage, organisé par le ccncn dans le cadre de la 6ème édition de Chan­tiers com­muns, il s’agira de faire ensemble l’expérience sen­sible du ter­ri­toire, de par­ta­ger les enjeux de demain en vue de repen­ser col­lec­ti­ve­ment et trans­for­mer nos milieux de vie en Nor­man­die. Une invi­ta­tion à dan­ser et incor­po­rer l’effacement d’une par­tie de la côte liée à la mon­tée des eaux sur la future car­to­gra­phie du ter­ri­toire d’Asnelles.

Avec le chorégraphe Sylvain Prunenec membre de l’Association 48, et les représentant·es du centre chorégraphique national de Caen en Normandie et de Territoires pionniers.

Le Centre chorégraphique national de Caen en Normandie et Territoires pionniers vous proposent une aventure sensible en immersion dans la bande littorale normande. À Asnelles et Saint-Côme-de-Fresné, plages, falaises comme établissements humains font partie des territoires les plus vulnérables au recul du trait de côte. En compagnie de Sylvain Prunenec, chorégraphe invité, il s’agit d’interroger la place de nos corps au rythme des marées, dans ces fragiles paysages en mouvement face aux effets déjà sensibles du changement climatique.

Lors de ce stage, organisé par le ccncn dans le cadre de la 6ème édition de Chan­tiers com­muns, il s’agira de faire ensemble l’expérience sen­sible du ter­ri­toire, de par­ta­ger les enjeux de demain en vue de repen­ser col­lec­ti­ve­ment et trans­for­mer nos milieux de vie en Nor­man­die. Une invi­ta­tion à dan­ser et incor­po­rer l’effacement d’une par­tie de la côte liée à la mon­tée des eaux sur la future car­to­gra­phie du ter­ri­toire d’Asnelles.

Avec le chorégraphe Sylvain Prunenec membre de l’Association 48, et les représentant·es du centre chorégraphique national de Caen en Normandie et de Territoires pionniers. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

Lieu de rdv communiqué à l’inscription

Saint-Côme-de-Fresné 14960 Calvados Normandie isabelle.richard@ccncn.eu

L’événement Stage Week-end | Danse & écologie Immersion en submersion avec Sylvain Prunenec Saint-Côme-de-Fresné a été mis à jour le 2024-03-08 par OT Bayeux Intercom