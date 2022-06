Stage VTT – Les bikers – 8 à 11 ans Orbey, 12 juillet 2022, Orbey.

Stage VTT – Les bikers – 8 à 11 ans Orbey

2022-07-12 – 2022-07-15

Orbey 68370

EUR Les Bikers (de 8 à 11 ans) – Apprendre à conduire son vélo en tout terrain

L’objectif des Bikers est d’évoluer sur un terrain de type vélo tout terrain. Pouvoir conduire son vélo et évoluer sur un terrain accidenté en sécurité.

Adopter la position idéale pour conserver son équilibre et passer les premières difficultés.

Maîtriser sa vitesse dans la pente, freiner et changer de vitesse.

Etre en capacité de franchir les premiers obstacles en toute sécurité.

Connaître de manière plus précise le poste de pilotage du VTT et savoir contrôler son vélo pour

évoluer en sécurité.

Effectuer les premières randonnées en vélo tout terrain adapté aux capacités de l’enfant.

Matériel : Vélo + Casque / Gants long / Tenue adapté à la météo

Lunette de soleil et crème solaire / Gourde d’eau et encas.

L’enfant pourra évoluer en cours de cycle d’un groupe à l’autre en fonction de ses aptitudes,

même si cela ne correspond pas à l’âge initial prévu dans les groupes Biker.

Un changement de lieu pourra être proposé notamment pour des raisons de

sécurité liées à la météo.

Nous adapterons également les contenus en fonction des attentes et capacités des élèves.

Inscription par email , veuillez indiquer :

Prénom / Nom / date de naissance / adresse / numéro de téléphone de contact / email.

Une inscription est effective et tient lieu de réservation par règlement de la somme de 80€. Virement bancaire de préférence sur le compte – IBAN FR76 1513 5090 1708 0026 3256 492 – BIC CEPAFRPP513

La totalité de la prestation est à régler au départ du premier cours.

Les tarifs n’incluent pas les vélos, consulter Go loisirs en cas de besoin pour le service de location.

Les conditions d’encadrement seront adaptées en fonction des directives sanitaires et des préconisations du syndicat des Moniteurs Cyclistes Français.

De 8 à 11 ans : apprendre à conduire son vélo en tout terrain.

+33 3 89 71 33 78

Les Bikers (de 8 à 11 ans) – Apprendre à conduire son vélo en tout terrain

L’objectif des Bikers est d’évoluer sur un terrain de type vélo tout terrain. Pouvoir conduire son vélo et évoluer sur un terrain accidenté en sécurité.

Adopter la position idéale pour conserver son équilibre et passer les premières difficultés.

Maîtriser sa vitesse dans la pente, freiner et changer de vitesse.

Etre en capacité de franchir les premiers obstacles en toute sécurité.

Connaître de manière plus précise le poste de pilotage du VTT et savoir contrôler son vélo pour

évoluer en sécurité.

Effectuer les premières randonnées en vélo tout terrain adapté aux capacités de l’enfant.

Matériel : Vélo + Casque / Gants long / Tenue adapté à la météo

Lunette de soleil et crème solaire / Gourde d’eau et encas.

L’enfant pourra évoluer en cours de cycle d’un groupe à l’autre en fonction de ses aptitudes,

même si cela ne correspond pas à l’âge initial prévu dans les groupes Biker.

Un changement de lieu pourra être proposé notamment pour des raisons de

sécurité liées à la météo.

Nous adapterons également les contenus en fonction des attentes et capacités des élèves.

Inscription par email , veuillez indiquer :

Prénom / Nom / date de naissance / adresse / numéro de téléphone de contact / email.

Une inscription est effective et tient lieu de réservation par règlement de la somme de 80€. Virement bancaire de préférence sur le compte – IBAN FR76 1513 5090 1708 0026 3256 492 – BIC CEPAFRPP513

La totalité de la prestation est à régler au départ du premier cours.

Les tarifs n’incluent pas les vélos, consulter Go loisirs en cas de besoin pour le service de location.

Les conditions d’encadrement seront adaptées en fonction des directives sanitaires et des préconisations du syndicat des Moniteurs Cyclistes Français.

Orbey

dernière mise à jour : 2022-05-18 par