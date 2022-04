Stage Volume et lumières en dentelle végétale Arras-en-Lavedan, 10 juin 2022, Arras-en-Lavedan.

Stage Volume et lumières en dentelle végétale ARRAS-EN-LAVEDAN 1 rue du Gabizos Arras-en-Lavedan

2022-06-10 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-12 17:00:00 17:00:00 ARRAS-EN-LAVEDAN 1 rue du Gabizos

Arras-en-Lavedan 65400

EUR 280 Le cycle de la matière « Volume et lumière en dentelles végétales » propose la Il permet de s’initier à une technique ancestrale de fabrication du papier, à travers la création de dentelles végétales et d’expérimenter la création du papier comme un mode d’expression à part entière.

Il relira les pratiques d’atelier au questionnement de la Camigraphie Expressive : Structurer l’entrelacs des fibres pour composer un volume tout en gardant légèreté et transparence, appelle ma capacité à ressentir et éprouver une matière sculpturale magnifiée par la lumière. Quelle beauté se dévoile dans la lumière ? A quoi suis-je sensible ?

Contenu de l’atelier

Présentation des différents types de fibres utilisées pour la fabrication du papier selon leurs spécificités ( fibres longues ou courtes) et selon l’esthétique recherchée, illustrée par des échantillons de matières (visuels et tactiles).

Initiation à la technique de fabrication des dentelles de papier .

Patronage de formes simples.

Mis en volume par moulage.

Présentation de différents livres ressources sur la création papier et sur des artistes travaillant à partir de cette matière.

Approche de sa propre créativité avec la matière du papier comme moyen d’expression.

Tarif : 280€ – Frais d’inscription 10€ inclus

Nombre de participants: de 3 à 8 personnes

découverte des fibres végétales brutes et locales … proposé par Aïdée Bernard

abbadiale@orange.fr

ARRAS-EN-LAVEDAN 1 rue du Gabizos Arras-en-Lavedan

dernière mise à jour : 2022-04-08 par