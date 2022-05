Stage voix, corps et chant polyphonique des balkans en pleine nature Birac Birac Catégories d’évènement: Birac

Gironde

Stage voix, corps et chant polyphonique des balkans en pleine nature Birac, 22 mai 2022, Birac. Stage voix, corps et chant polyphonique des balkans en pleine nature Birac

2022-05-22 – 2022-05-22

Birac Gironde Birac EUR 60 Organisé par l’Atelier Acoustique, ce stage a pour objectif de découvrir la joie que procure le fait de chanter ensemble en polyphonie, de partager un moment en forêt, se ressourcer, se reconnecter, respirer et déployer sa créativité dans un lieu calme et inspirant. Ce stage a accessible à tous. Aucune connaissance musicale n’est nécessaire.

