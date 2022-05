Stage Voiron 2022 TSF (ancien CREPS) | Voiron Voiron Catégories d’évènement: Isère

Voiron

Stage Voiron 2022 TSF (ancien CREPS) | Voiron, 7 août 2022, Voiron. Stage Voiron 2022

du dimanche 7 août au samedi 13 août à TSF (ancien CREPS) | Voiron

Dans un parc magnifique au pied du massif de la Chartreuse, à quelques km du lac de Paladru, l’Atelier de la Danse Populaire (ADP) organise un stage de danses traditionnelles. Des soirées avec bals dont un bal contredanses et une soirée exposé avec présentations de documents filmés. Hébergement en chambre de 2 à 3 personnes et restauration possible sur place.

300,00 € + 200,00 € pour la pension complète si inscription avant le 31 mai

Stage de danse traditionnelle avec l’Atelier de la Danse Populaire TSF (ancien CREPS) | Voiron La Brunerie – 180 bd de Charavines, 38500 Voiron Voiron Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-07T09:00:00 2022-08-07T12:00:00;2022-08-07T14:00:00 2022-08-07T17:00:00;2022-08-08T09:00:00 2022-08-08T12:00:00;2022-08-08T14:00:00 2022-08-08T17:00:00;2022-08-09T09:00:00 2022-08-09T12:00:00;2022-08-09T14:00:00 2022-08-09T17:00:00;2022-08-10T09:00:00 2022-08-10T12:00:00;2022-08-10T14:00:00 2022-08-10T17:00:00;2022-08-11T09:00:00 2022-08-11T12:00:00;2022-08-11T14:00:00 2022-08-11T17:00:00;2022-08-12T09:00:00 2022-08-12T12:00:00;2022-08-12T14:00:00 2022-08-12T17:00:00;2022-08-13T09:00:00 2022-08-13T12:00:00;2022-08-13T14:00:00 2022-08-13T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Voiron Autres Lieu TSF (ancien CREPS) , Voiron Adresse La Brunerie - 180 bd de Charavines, 38500 Voiron Ville Voiron lieuville TSF (ancien CREPS) , Voiron Voiron Departement Isère

TSF (ancien CREPS) , Voiron Voiron Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/voiron/

Stage Voiron 2022 TSF (ancien CREPS) | Voiron 2022-08-07 was last modified: by Stage Voiron 2022 TSF (ancien CREPS) | Voiron TSF (ancien CREPS) , Voiron 7 août 2022 TSF (ancien CREPS) | Voiron Voiron Voiron

Voiron Isère