du dimanche 15 août 2021 au samedi 21 août 2021

Dans un parc magnifique au pied du massif de la Chartreuse, à quelques km du lac de Paladru, l’Atelier de la Danse Populaire (ADP) organise un stage de danse avec au programme cette année: Les matins : * 3 ateliers de danse multi-répertoire traditionnel répartis par niveau * 3 ateliers thematiques Les après-midis : * 3 ateliers de contredanses anglaises répartis par niveau * 1 atelier commun différent chaque jour (danse, chant, conférences) Des soirées avec bals dont un bal contredanses et une soirée exposé avec présentations de documents filmés. Hébergement en chambre de 2 à 3 personnes et restauration possible sur place. Renseignements et inscriptions: [stagevoiron@adp-danse.com](mailto:stagevoiron@adp-danse.com) ou +06 75 52 58 13.

300,00 € + 200,00 € pour la pension complète si inscription avant le 31 mai

